GPA tem prejuízo em operações continuadas de R$737 mi no 4º tri, mas receitas e margem melhoram

A companhia explicou que avançou nos últimos três meses de 2024 em questões relevantes e estruturantes para o longo prazo que somaram um efeito negativo de R$385 milhões no resultado, sendo R$272 milhões no resultado continuado e R$113 milhões no resultado descontinuado.

"O efeito caixa destes temas está concentrado, principalmente, aos parcelamentos dos acordos tributários, que proporcionaram redução dos valores em discussão, e aos gastos com rescisões no projeto de reestruturação administrativa, que trarão economias estimadas em cerca de R$100 milhões em 2025", disse a empresa em comunicado.

O GPA também citou efeito excepcional de provisões tributárias e trabalhistas, totalizando um impacto negativo de R$503 milhões, sendo R$291 milhões no resultado continuado e R$211 milhões no resultado descontinuado, com efeito caixa esperado no longo prazo e possibilidade de acordos no interim.

Excluindo esses efeitos, o prejuízo líquido das operações continuadas seria de R$174 milhões e o das operações descontinuadas -- que entra no cálculo do resultado consolidado -- passaria para R$43 milhões.

Projeções de analistas compiladas pela LSEG apontavam prejuízo líquido de R$193,16 milhões para o período.

No campo operacional, o GPA apurou crescimento de 6,9% na receita líquida ano a ano, para 5,22 bilhões de reais, enquanto o Ebitda ajustado consolidado aumentou 25,4%, para R$498 milhões, com margem crescendo 1,4 ponto percentual, para 9,5% -- o melhor patamar desde 2020. As despesas com vendas, gerais e administrativas caíram 0,2%.