Ibovespa avança com BB Seguridade como destaque de alta; GPA lidera na ponta negativa

- GPA ON recuava 5,73% antes da divulgação do balanço após o fechamento. Analistas do JPMorgan também cortaram a recomendação para a ação para "underweight", citando geração de caixa pressionada em razão de juros elevados e alternativas limitadas para acelerar a desalavancagem. A equipe do banco também afirmou que continua cautelosa com o setor e cortou os preços-alvo das ações de Assaí e Carrefour Brasil para R$8,50 (de R$10 antes) e R$7,70 (de R$11,50), respectivamente, mantendo a recomendação neutra para ambas as ações. ASSAÍ ON perdia 3,21% e CARREFOUR BRASIL ON subia 0,54%

- BB SEGURIDADE ON avançava 2,47% após reportar na véspera lucro líquido ajustado de R$2,17 bilhões nos três meses encerrados em dezembro de 2024, alta de 5,8% ano a ano. O braço de previdência e seguros do Banco do Brasil também divulgou projeções para 2025, incluindo um crescimento do resultado operacional não decorrente de juros (ex-holding) entre 3% e 8%. No ano passado, o resultado operacional cresceu 10,7%, superando o "guidance" de avanço entre 5% e 10%. A companhia ainda anunciou a distribuição de R$4,4 bilhões em dividendos, equivalentes a cerca de R$2,3 por ação.

- HYPERA ON subia 1,84%, tendo no radar nota técnica da Anvisa divulgada na véspera revelando que o Fator Y, um dos componentes para o cálculo do reajuste anual dos preços dos medicamentos no país pela CMED, será zero para 2025/2026. Analistas do Itaú BBA estimaram que menos de 40% das receitas da Hypera estão expostas ao aumento de preços regulado pela CMED. "Dessa forma, há espaço para a empresa compensar esse efeito aumentando os preços no restante de seus produtos não regulados por preços", afirmaram em relatório a clientes.

- RD SAÚDE ON recuava 1,52%, com agentes também analisando a definição do Fator Y, um dos componentes para o cálculo do reajuste anual dos preços dos medicamentos no país pela CMED. Analistas do Itaú estimaram com base no novo dado que o reajuste final dos medicamentos deve ficar em torno de 3,7% na média, abaixo da inflação. "Tal cenário pode prejudicar a capacidade das farmácias de entregar alavancagem operacional, particularmente no segundo semestre de 2025, pois esperamos que a inflação acelere ao longo do ano", afirmaram, aproveitando para reduzir a previsão dos lucros da RD em 2025 e 2026.

- VALE ON avançava 0,88%, ajudada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, em meio à melhora na demanda por aço e expectativas de mais estímulos da China. O contrato mais negociado da commodity na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com alta de 2,51%. Ainda no setor de mineração e siderurgia, USIMINAS PNA era destaque com valorização de 2,18%.

- BANCO DO BRASIL ON subia 0,72% no penúltimo pregão antes da divulgação do balanço do quarto trimestre e de 2024 na quarta-feira, após o fechamento, com agentes também analisando os números da BB Seguridade. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,83%, BRADESCO PN mostrava acréscimo de 0,08% e SANTANDER BRASIL UNIT registrava variação positiva de 0,04%.