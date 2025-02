Ibovespa fecha em queda com realização de lucros após voltar a superar 129 mil pontos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, reflexo de realização de lucros, após voltar a superar os 129 mil pontos no melhor momento da sessão, encerrando uma sequência de três altas, quando renovou máximas no ano.

As ações do GPA ocuparam a ponta negativa antes da divulgação do balanço e com "downgrade" do JPMorgan, sendo acompanhadas de perto pelos papéis do Assaí, enquanto BB Seguridade capitaneou as altas após balanço, previsões para 2025 e anúncio de dividendos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,89%, para 128.315,03 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 129.293,71 pontos na máxima e 128.012,49 pontos na mínima do dia.