Iguatemi tem lucro ajustado 21,9% maior no 4º tri; prevê investimentos até R$400 mi em 2025

A Iguatemi também divulgou, em paralelo, suas projeções para 2025, esperando um crescimento da receita líquida de shoppings entre 7% e 11% e investimentos de R$330 milhões a R$400 milhões.

A companhia também projetou uma margem Ebitda de shoppings entre 82% e 85% em 2025, e uma margem Ebitda total entre 75% e 79% no mesmo período, conforme fato relevante ao mercado.

Em relação a 2024, "atingimos o topo do guidance na linha de receita líquida na unidade de shoppings, com crescimento de 7,2%, mesmo em um ano com cinco meses de IGP-M negativo e os impactos que sofremos em maio com as enchentes no Rio Grande do Sul", afirmou o diretor financeiro da Iguatemi, Guido Oliveira, no comunicado à imprensa.

A margem Ebitda em 2024 alcançou 84,5% na unidade de shoppings e 77,4% no consolidado, ambos indicadores dentro do projetado, enquanto os investimentos totalizaram R$235,3 milhões, ultrapassando o limite estabelecido de R$230 milhões, devido à antecipação de reformas na praça de alimentação do Iguatemi São Paulo, segundo o executivo.

Separadamente, a empresa anunciou que seu conselho aprovou a distribuição de R$50 milhões em dividendos, sendo cerca de R$0,024 por ação ordinária, R$0,072 por preferencial e R$0,168 por unit, a serem pagos aos acionistas no dia 6 de março.