J&J inicia batalha de US$10 bi sobre acordo em processos sobre talco

Os oponentes da estratégia do grupo argumentam que o processo de recuperação judicial não deveria vincular aqueles que não apoiam os termos oferecidos pela companhia e que preferem se arriscar nos tribunais paras obterem as reparações da empresa.

Ao insistir no acordo por meio de um processo de recuperação judicial de uma subsidiária, a J&J está tentando forçar as mulheres com câncer de ovário a aceitarem pagamentos mais baixos com base em uma votação profundamente falha, de acordo com os oponentes. As principais testemunhas na audiência incluirão advogados dos autores da ações que apóiam e se opõem ao acordo para o ressarcimento das vítimas por meio da subsidiária que fez o pedido de recuperação judicial.

A J&J recorreu a essa estratégia de pedir recuperação judicial de uma unidade para tentar encerrar o processo sobre talco porque a lei de falências dos EUA permite que esse tipo de operação obrigue o vínculo dos reclamantes que prefeririam processar a companhia. Um acordo envolvendo um processo de recuperação judicial também evitaria que novas ações judiciais sobre talco sejam abertas contra a J&J no futuro.