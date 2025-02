Aneel vê custo de até R$2,4 bi a consumidores após decisão do Ibama de reduzir vazão de Belo Monte

Com mais de 11 gigawatts (GW) de potência, a usina de Belo Monte é uma das maiores hidrelétricas do mundo e opera a fio d'água (sem reservatório de acumulação), estando sujeita às vazões do rio.

O projeto de Belo Monte, aprovado em mandato anterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gera até hoje críticas de ambientalistas por seus impactos no rio Xingu, prejudicando populações locais, pesca e outras atividades.

Ao comentar sobre a restrição nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que Belo Monte foi uma "conquista" do governo Lula e se disse contra qualquer alteração permanente no hidrograma da usina.

"Belo Monte foi uma corajosa e grande conquista feita pelo governo do presidente Lula... Se o presidente Lula não tivesse enfrentado... a questão de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, não teríamos segurança energética no Brasil".

Silveira ponderou, no entanto, que a restrição temporária precisa ser analisada com cuidado, pois o custo "pode valer a pena ser pago" se for apenas pelo período da piracema, a fim de preservar os peixes na região.

Juliano Bueno, diretor-presidente do Instituto Internacional Arayara, afirma que Belo Monte ainda tem repercussões ambientais importantes para seu entorno, como aceleramento do assoreamento e erosão na bacia hidrográfica do Xingu.