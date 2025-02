Mesquita, do Itaú, vê autoengano em atual política fiscal e pede volta do teto de gastos

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O economista-chefe do Itaú, maior banco privado do país, defendeu nesta terça-feira o retorno do teto de gastos por quem quer que vença as eleições presidenciais do ano que vem para que as taxas de juros voltem a ser "civilizadas".

Os comentários de Mário Mesquita, feitos em evento do Itaú, se somam a apelos mais vocais de economistas proeminentes por disciplina fiscal, mesmo com a recuperação dos ativos brasileiros neste início do ano após a forte alta do dólar e disparada dos juros futuros no fim de 2024, em meio à decepção com o pacote de contenção de gastos apresentado pelo governo.