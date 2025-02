Petróleo sobe com alta da oferta e traders cautelosos com negociações de paz na Ucrânia

(Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, com o aumento dos problemas na oferta na Rússia e nos Estados Unidos, enquanto negociações para acabar com a guerra na Ucrânia limitaram os ganhos, já que isso poderia impulsionar a oferta de Moscou.

Os futuros do petróleo bruto Brent subiram US$0,62, ou 0,8%, para US$75,84 por barril. Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiram US$1,11, ou 1,6%, para US$71,85 por barril, alcançando os ganhos registrados pelo Brent na segunda-feira, quando o contrato dos EUA foi negociado sem fechamento devido a um feriado.

O Brent subiu US$0,48 centavos na sessão anterior, depois que drones ucranianos atacaram uma estação de bombeamento na Rússia, no oleoduto Caspian Pipeline Consortium, que transporta petróleo bruto do Cazaquistão para os mercados mundiais.