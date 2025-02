Presidente do BC britânico diz esperar que volatilidade do mercado de títulos por tarifas dos EUA seja menor

"E concordo com os comentários do novo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, porque acho que todos nós provavelmente gostaríamos de ver menos volatilidade nisso", acrescentou Bailey em um evento em Bruxelas organizado pelo think tank Bruegel.

Bessent disse neste mês que ele e Trump estão tentando conter os rendimentos do Treasury de 10 anos.

Bailey disse que Bessent foi "muito sábio" ao apontar para essa parte da curva de rendimentos.

O presidente do banco central britânico repetiu seu alerta de que as barreiras comerciais prejudicariam o crescimento econômico global, mas as implicações para a inflação não estão claras.

"Tenho que dizer que a fragmentação da economia mundial é negativa para o crescimento", disse Bailey.

"A situação da inflação em um país que enfrenta tarifas é, na verdade, bastante ambígua em termos do que acontece, porque depende do redirecionamento do comércio, depende de quaisquer medidas que sejam tomadas em resposta e depende da reação das taxas de câmbio."