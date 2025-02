Setor de tecnologia da China mantém ganhos após reunião de Xi alimentar apostas de mudanças

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas de tecnologia continuaram a avançar nesta terça-feira, diante do otimismo de que a rara reunião do presidente Xi Jinping com empreendedores de tecnologia do país prenuncia uma reviravolta regulatória após anos de repressão em todo o setor.

O índice de tecnologia do Hang Seng subiu 2,5%, fechando em uma nova máxima recorde de três anos e elevando os ganhos do último mês para mais de 30%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,59%.