Tesouro Nacional capta US$2,5 bi em emissão de títulos no mercado internacional e registra alta demanda

A equipe econômica tem argumentado que os lançamentos de títulos públicos brasileiros no mercado internacional têm a finalidade central de dar referência ao mercado privado de emissão de dívida, sem que o governo dependa efetivamente desse financiamento externo.

Os títulos públicos atrelados ao câmbio representam uma fatia menor da dívida do país, tendo fechado 2024 em 4,76% do estoque, sendo a quase totalidade disso relativa a emissões soberanas. A meta para 2025 estabelecida no Plano Anual de Financiamento (PAF) do Tesouro é que esses papéis representem entre 3% e 7% do total da dívida, mesmo alvo do ano anterior.

Em maio de 2024, o governo pediu ao Senado uma ampliação de US$75 bilhões para US$125 bilhões do limite máximo de emissão de títulos de dívida pública no exterior, em meio ao plano de ampliação das emissões de títulos sustentáveis. Na ocasião, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, argumentou que essa ampliação deveria ser consumida em 10 a 15 anos.

A última emissão externa do governo brasileiro foi feita em junho do ano passado, com títulos vinculados a compromissos sustentáveis, que levantou US$2 bilhões. Meses antes, em janeiro de 2024, o Tesouro havia levantado US$4,5 bilhões de dólares com a emissão de papéis de 10 e 30 anos.

A nova operação acontece em um momento em que o Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil, uma medida do risco do país, apresenta melhora significativa, tendo caído mais de 20% no acumulado do ano.

O movimento vem após uma forte deterioração em dezembro, quando preocupações fiscais domésticas e incertezas do mercado global após a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadearam uma desvalorização de ativos brasileiros.