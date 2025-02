Trump diz que introduzirá tarifas de 25% sobre automóveis, produtos farmacêuticos e chips

A União Europeia, por exemplo, cobra uma tarifa de 10% sobre as importações de veículos, quatro vezes mais do que a tarifa de 2,5% dos carros de passeio dos EUA. Os EUA, no entanto, cobram uma tarifa de 25% sobre as picapes importadas de outros países que não o México e o Canadá, um imposto que torna os veículos altamente lucrativos para as montadoras de Detroit.

FARMACÊUTICOS E CHIPS

Trump disse a repórteres nesta terça-feira que as tarifas setoriais sobre produtos farmacêuticos e chips semicondutores também devem começar em "25% ou mais, e aumentarão substancialmente ao longo de um ano".

Ele não forneceu uma data para o anúncio dessas tarifas e disse querer dar algum tempo para que fabricantes de medicamentos e chips instalem fábricas nos EUA para que possam evitar as tarifas.

Desde sua posse, há quatro semanas, Trump impôs tarifas de 10% sobre todas as importações da China, além das taxas existentes, devido ao fato de a China não ter conseguido deter o tráfico de fentanil. Ele também anunciou, e depois adiou por um mês, tarifas de 25% sobre produtos do México e importações não energéticas do Canadá.

Ele também estabeleceu uma data de início em 12 de março para as tarifas de 25% sobre todo o aço e alumínio importados, eliminando isenções para o Canadá, México, União Europeia e outros parceiros comerciais. Trump também anunciou que essas tarifas devem se aplicar a centenas de produtos importados feitos de aço e alumínio.