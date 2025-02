Wall St ronda estabilidade com Fed e tarifas de Trump em foco

Os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, na semana passada, junto de uma série de dados mistos, incluindo vendas no varejo mais fracas do que o esperado, que fizeram com que os rendimentos dos Treasuries recuassem, levaram à incerteza sobre qual será a estratégia do Fed neste ano.

Atualmente, operadores veem pelo menos um corte de 25 pontos-base na taxa e uma chance de 54% de uma redução adicional até dezembro, de acordo com dados da LSEG.

"Não acho que o Fed queira cometer um erro ao reduzir os juros muito cedo, porque, se o fizer, a consequência não intencional certamente seria a volta da inflação", disse Philip Blancato, presidente-executivo da Ladenburg Thalmann Asset Management.

Enquanto isso, a tomada de risco global era impulsionada por especulações de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, uma vez que autoridades russas e norte-americanas se reuniram para conversas bilaterais na Arábia Saudita nesta terça-feira.

O Dow Jones caía 0,02%, a 44.535,83 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,10%, a 6.120,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,04%, a 20.018,42 pontos.

Cinco dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com os serviços de comunicação liderando os declínios com uma queda de 0,9%, enquanto o setor de tecnologia ganhava 0,5%.