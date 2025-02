XP tem lucro líquido ajustado de R$1,2 bi no 4º tri

O lucro antes do pagamento dos impostos (EBT) alcançou quase R$1,3 bilhão no quarto trimestre de 2024, de R$995 milhões um ano antes e R$1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2024. A margem EBT passou de 24,6% para 28,7% ano a ano. No terceiro trimestre, tinha ficado em 28,1%.

A XP reportou um retorno sobre o patrimônio líquido tangível anualizado (ROTE), que avalia ser mais adequado para refletir seus negócio, ajustado de 29,2%, acima dos 25,6% no quarto trimestre de 2023 e dos 28,4% registrados no terceiro trimestre do ano passado.

O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado (ROAE) ajustado ficou em 23,4%, de 21,1% um ano antes e 23% no trimestre anterior.

No final do quarto trimestre, a plataforma tinha R$1,227 trilhão em ativos totais de clientes, acréscimo de 9% em relação ao mesmo período de 2023 e de 1% na base trimestral.

De acordo com a XP, o crescimento anual foi impactado por R$103 bilhões de captação líquida e R$2 bilhões de apreciação de mercado. No quarto trimestre, a captação líquida total foi de R$25 bilhões, alta de 37% ano a ano, mas queda de 17% na comparação trimestral.

A captação líquida de varejo alcançou também R$25 bilhões, 21% abaixo do trimestre anterior, mas 63% acima do mesmo período de 2023. Mansur afirmou que o grupo está confortável com uma captação líquida no patamar dos R$20 bilhões, nível que espera manter em 2025.