Ações da China têm alta por otimismo com IA; ações de Hong Kong caem com realização de lucros

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta quarta-feira uma vez que os ganhos das empresas relacionadas à inteligência artificial continuaram a melhorar a confiança do mercado, enquanto as ações de Hong Kong caíram uma vez que os investidores realizaram lucros em algumas ações de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,81%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,7%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,14%.

As ações chinesas de tecnologia e os papéis relacionadas à IA lideraram os ganhos onshore, com altas de 3% e 2,5%, respectivamente.