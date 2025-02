Ao equilibrar riscos e recompensas, a China deve deixar as taxas de empréstimo inalteradas em fevereiro

Em uma pesquisa da Reuters com 30 observadores do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam que as LPRs de um ano e de cinco anos permanecessem estáveis.

O banco central da China disse na semana passada que ajustaria sua política monetária no momento apropriado para apoiar a economia, em meio aos crescentes obstáculos externos, particularmente a ameaça de uma escalada da guerra comercial com os Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump.

Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas como parte de um amplo plano para melhorar a balança comercial dos EUA, desencadeando retaliação de Pequim.

"Os eventos recentes ressaltaram o dilema de estabilidade de longa data para o Banco do Povo da China - equilibrar o afrouxamento da política monetária para apoiar o crescimento econômico com a manutenção da estabilidade financeira... As preocupações com a estabilidade cambial continuam sendo uma das principais restrições aos cortes nas taxas de juros", disse Xinquan Chen, economista do Goldman Sachs.

Chen disse que a pressão deflacionária persistente na segunda maior economia do mundo ainda justifica um afrouxamento monetário significativo. Ele espera dois cortes de 50 pontos-base na taxa de compulsório dos bancos no primeiro e no terceiro trimestres deste ano e duas reduções de 20 pontos nas taxas de juros no segundo e no quarto trimestres.