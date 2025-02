Atacarejo vai abrir menos lojas em 2025 por juros altos, diz presidente do Carrefour Brasil

Porém, com a perspectiva de fechamento de capital pelo controlador da empresa, o francês Carrefour, Maquaire afirmou que isso poderá ajudar a acelerar o processo decisório e contribuir para agilizar "um pouco" os planos de expansão da subsidiária brasileira nos próximos anos.

Questionado sobre a performance de vendas do grupo no início deste ano, o executivo mencionou sem dar detalhes que as vendas de janeiro foram "bem melhores" que as de dezembro, quando a empresa viu uma desaceleração em relação a novembro e outubro, e que o desempenho dos primeiros dias de fevereiro está melhor que o registrado no mês passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)