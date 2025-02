BB vê desaceleração do crédito em 2025 após lucro quase estável no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil reportou nesta quarta-feira lucro líquido ajustado de R$9,58 bilhões no quarto trimestre de 2024, praticamente em linha com as expectativas dos analistas, enquanto estima uma desacelerção no crescimento da sua carteira de crédito em 2025, acompanhando a visão do setor diante de um ambiente macro mais desafiador.

O BB prevê uma expansão de 5,5% a 9,5% para sua carteira de crédito, que fechou 2024 com um crescimento de 11,7% -- dentro da previsão divulgada anteriormente pelo banco, de crescimento de 8% a 12%. O montante do portfólio alcançou no final de dezembro R$1,278 trilhão.

De acordo com a presidente-executiva do banco, Tarciana Medeiros, o equilíbrio entre as principais carteiras da instituição foi fundamental para o BB atravessar o ano de maneira harmônica e saudável, considerando a melhor relação entre risco e retorno.