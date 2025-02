BCE se aproxima de pausa em cortes de juros, diz Schnabel

Parte da questão é que, a 2,75%, a taxa de depósito do BCE pode não estar mais restringindo a atividade econômica, embora a inflação ainda não tenha voltado à meta de 2%.

O BCE já removeu uma referência ao fato de querer manter a política "restritiva", o que alimentou um debate sobre onde termina a restrição, um nível difícil de definir e sobretudo subjetivo.

"Os dados estão mostrando que o grau de restrição diminuiu significativamente, até um ponto em que não podemos mais dizer com confiança que nossa política monetária ainda é restritiva", disse Schnabel.

Ela afirmou que a taxa de juros neutra, que não restringe nem estimula o crescimento, pode até ter aumentado nos últimos anos e sua tendência de alta pode continuar devido aos grandes desafios estruturais, como o alto endividamento e a transformação verde.

Schnabel também advertiu que um aumento recente nos preços do gás natural poderia atrasar o retorno da inflação para 2%, o na projeção do BCE deve ser alcançado no início do segundo semestre.

"Vejo os riscos para nossa perspectiva de inflação como um pouco inclinados para cima", disse Schnabel. "Portanto, eu não excluiria a possibilidade de a inflação voltar a 2% mais tarde do que havíamos previsto."