Bolsonaro terá todo tempo para se defender de denúncia, mas terá de provar inocência, diz Lula

A PGR denunciou na noite de terça-feira Bolsonaro e mais 33 pessoas próximas a ele por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados à sua tentativa de permanecer no poder após a derrota na eleição presidencial de outubro de 2022, colocando-o como líder de organização criminosa que agiu para tanto.

Segundo a investigação da Polícia Federal que embasou a denúncia, os envolvidos na tentativa de golpe teriam planejado matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente o Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF Alexandre de Moraes, que supervisiona as investigações contra Bolsonaro no Supremo.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)