Dólar tem leve alta com tarifas de Trump e ata do Fed em foco

Isso ocorre porque os agentes financeiros têm cada vez mais interpretado que os planos tarifários de Trump são mais uma tática de negociação do que ameaças reais, o que segura movimentos maiores até que as tarifas de fato entrem em vigor.

Desde que tomou posse, a única medida comercial de Trump ativada até o momento foi a tarifa de 10% sobre importações da China, com outras medidas sendo adiadas ou ainda distantes da data planejada para a entrada em vigor, o que abre espaço para negociações.

"Nesse momento, os mercados não reagem com uma aversão ao risco, com uma busca pelo dólar, como seria se fosse uma tarifa imediata, porém a gente não pode descartar a possibilidade disso entrar em vigor daqui a algumas semanas ou meses", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,20%, a 107,210.

O principal evento do dia ocorrerá durante a tarde, quando o banco central dos EUA divulgar a ata de sua mais recente reunião de política monetária, às 16h, em que os membros decidiram manter a taxa de juros inalterada, após três encontros consecutivos cortando os juros.

Os investidores buscarão indícios sobre como as autoridades têm avaliado as novas políticas do governo Trump, além de qualquer sinal sobre como isso pode afetar as próximas decisões de juros.