Fraqueza da economia da zona do euro representa risco de baixa para a inflação, diz membro do BCE

MILÃO (Reuters) - A fraqueza da economia na zona do euro apresenta riscos de baixa para a inflação, disse o membro do Banco Central Europeu Fabio Panetta nesta quarta-feira, acrescentando que os riscos de alta para os preços vêm principalmente da energia.

"Os sinais de fraqueza na economia da zona do euro são mais persistentes do que esperávamos", disse Panetta, membro do Conselho do BCE, em uma mensagem online para a associação bancária italiana ABI.

O BCE esperava uma recuperação impulsionada pelo consumo que não se concretizou, acrescentou ele.