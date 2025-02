Futuros de Wall St têm leve baixa com mercados de olho em tarifas de Trump e ata do Fed

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street tinham leve baixa nesta quarta-feira, com os investidores avaliando as mais recentes ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto aguardam a ata da reunião de janeiro do Federal Reserve.

O presidente dos EUA disse na terça-feira que pretende impor tarifas sobre automóveis "em torno de 25%" e taxas semelhantes sobre as importações de semicondutores e produtos farmacêuticos.

A ata da reunião do Fed - na qual os membros decidiram manter a taxa de juros inalterada e o chair Jerome Powell disse que não há pressa em cortá-la novamente até que os dados de inflação e emprego tornem isso apropriado - será divulgada às 16h (horário de Brasília).