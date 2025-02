Gerdau tem lucro 9% menor no 4° tri e prevê capex quase estável para 2025

A empresa também anunciou guidance de investimentos (capex) de R$6 bilhões para 2025, após aporte levemente superior em 2024, de R$6,2 bilhões. Os investimentos estarão focados na modernização, no aprimoramento de práticas ambientais e na ampliação da presença em aços longos, planos e especiais nas Américas, disse a Gerdau no relatório.

Do lado operacional, as vendas de aço da Gerdau subiram 2,4% entre os meses de outubro a dezembro de 2024 em base anual, para 2,7 milhões de toneladas, enquanto a produção de aço bruto avançou 1,1% no mesmo período, para 2,7 milhões de toneladas.

MUDANÇA NOS SEGMENTOS REPORTÁVEIS E PROVENTOS

A empresa, junto a Metalúrgica Gerdau, também informou que passará a reportar os resultados de suas divisões entre: segmento Brasil, segmento América do Norte e segmento América do Sul. As mudanças já estarão contempladas nos resultados do primeiro trimestre, segundo comunicado ao mercado.

Com isso, os resultados do segmento Aços Especiais, que incluem operações de aços especiais no Brasil e nos Estados Unidos, passarão a ser divulgados em conjunto com as demais operações, conforme sua localização geográfica.

O novo formato de divulgação "está alinhado às recentes mudanças no cenário global da indústria do aço, que têm levado a uma regionalização cada vez maior dos mercados, dinâmicas de negócios e moedas locais destas operações", disseram as empresas no comunicado, acrescentando que isso aprimora a apresentação dos resultados da Gerdau em suas principais regiões de atuação, Brasil e América do Norte.