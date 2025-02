HSBC pretende cortar US$1,8 bilhão em custos até 2026

A empresa apresentou os resultados enquanto o presidente-executivo, Georges Elhedery, avança com uma dispendiosa reestruturação em um cenário de divergência nas políticas globais de juros, com a zona do euro indicando espaço para cortes, estabilidade nos Estados Unidos e expectativas de aumento no Japão.

O HSBC, que obtém a maior parte de sua receita e lucro na Ásia, disse que seu desempenho em 2024 se deu em um panorama de "incerteza geopolítica significativa, intensificada por numerosas e importantes eleições em todo o mundo".

A tensão entre a China e EUA preocupa investidores do HSBC, uma vez que o banco considera o país asiático um mercado importante, onde investiu bilhões de dólares nos últimos anos. Essa preocupação se intensificou desde o retorno à Casa Branca do presidente Donald Trump, que, em seu primeiro mandato, implementou uma série de políticas comerciais anti-China.

Elhedery tornou-se CEO do HSBC em setembro e, desde então, vem trabalhando para aumentar rendimentos e intensificar o foco do banco na Ásia.

O HSBC, com sede em Londres, divulgou um lucro antes do pagamento de impostos para 2024 de US$32,3 bilhões, à medida que a receita resistiu ao impacto da queda das taxas de juros. O resultado superou os US$30,3 bilhões registrados no ano anterior e as estimativas médias de analistas, de US$31,7 bilhões.

A instituição financeira disse que pretende reduzir custos em cerca de US$300 milhões em 2025, com o compromisso de um corte anualizado de US$1,5 bilhão na base de custos até o final do ano que vem.