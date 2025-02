Ibovespa fecha em baixa com ajustes; BB recua em dia de balanço

- BANCO DO BRASIL ON recuou 2% antes da divulgação do balanço, que ocorreu após o fechamento do mercado brasileiro. O banco registrou lucro líquido ajustado de R$9,58 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 1,5% ano a ano. Previsões compiladas pela LSEG apontavam lucro líquido de R$9,53 bilhões no último trimestre de 2024. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,93%, BRADESCO PN caiu 1,8% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou negociada em baixa de 1,94%.

- GPA ON perdeu 7,17%, após o dono da rede de supermercados Pão de Açúcar mostrar prejuízo de R$737 milhões nas operações continuadas no quarto trimestre. O Ebitda ajustado consolidado, porém, subiu 25,4% e a margem cresceu 1,4 ponto percentual, a 9,5%. As vendas mesmas lojas subiram 9,6% e a alavancagem financeira caiu a 1,6 vez.

- VALE ON perdeu 0,09% antes do resultado do quarto trimestre, que será conhecido após o fechamento do pregão. Estimativas compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de US$1,947 bilhão. Na China, os futuros do minério de ferro avançaram, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrando o dia com alta de 1,48%.

- PETROBRAS PN fechou em alta de 0,21%, renovando máximas históricas e completando cinco pregões seguidos de alta. No exterior, o barril de petróleo do tipo Brent, usado como referência pela estatal, avançou 0,26%.

- LWSA ON caiu 8,19%, no segundo pregão seguido no vermelho, após acumular até a segunda-feira três altas seguidas, com um ganho de quase 11% no período. Na semana passada, a companhia anunciou que o conselho de administração elegeu Rafael Chamas Alves como presidente, bem como aprovou novo programa de recompra de até 38,8 milhões de ações.

- LOJAS RENNER ON recuou 3,63%, contaminada nesta sessão pelo avanço nas taxas dos DI antes do balanço previsto para a quinta-feira, após o fechamento. O índice do setor de consumo terminou o dia com declínio de 2,12%.