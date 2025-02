Ibovespa recua com avanço em DIs; balanços de GPA, Carrefour e Iguatemi ocupam atenções

- BANCO DO BRASIL ON recuava 1,15% antes da divulgação do balanço nesta quarta-feira, após o fechamento do mercado brasileiro. Previsões compiladas pela Lseg apontam lucro líquido de R$9,5 bilhões no último trimestre de 2024. O BB é o único banco com ações no Ibovespa que ainda não reportou seu resultado. ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,84%, BRADESCO PN caía 0,98% e SANTANDER BRASIL UNIT era negociada em baixa de 0,48%.

- VALE ON caía 0,68% tendo no radar o resultado do quarto trimestre que será conhecido após o fechamento do pregão. Estimativas compiladas pela Lseg apontam lucro líquido de US$1,947 bilhão. Na China, os futuros do minério de ferro avançaram, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrando as negociações do dia com alta de 1,48%, a 820,50 iuanes (US$112,66) a tonelada.

- PETROBRAS PN era negociada com acréscimo de 0,13%, após renovar máximas históricas na véspera, quando completou quatro pregões seguidos de alta, acumulando no período uma valorização de 5,7%. Os negócios com a ação eram mediados pelo avanço dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, subia 0,79%, a US$76,44.

- B3 ON perdia 1,3% no penúltimo pregão antes da divulgação do balanço do quarto trimestre, previsto para a quinta-feira após o fechamento do mercado. Média de projeções compiladas pela Lseg apontam lucro líquido de R$1,18 bilhão.

- USIMINAS PNA valorizava-se 2,98%, endossada por relatório do Itaú BBA que elevou a recomendação das ações para "outperform" e o preço-alvo de R$7 para R$8,50, citando um "momentum positivo" operacional e "valuation" atrativo. No setor, GERDAU PN, que divulga balanço após o fechamento, recuava 0,06%, enquanto CSN ON perdia 0,45%.

- CARREFOUR BRASIL ON avançava 0,93% após publicar na noite da véspera balanço do último trimestre do ano passado, quando o grupo teve salto de 241% no lucro líquido. O resultado incluiu um, reconhecimento de R$1 bilhão em ativos tributários diferidos relativos a perdas acumuladas do grupo Big. O Ebitda ajustado cresceu 2,2%, enquanto a margem recuou 0,2 ponto, a 6,5%. As chamadas vendas mesmas lojas quando excluída a venda de gasolina e efeito calendário aumentaram 6%.