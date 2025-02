Iguatemi prevê retorno ao acionista entre 4% e 5% em 2025, diz diretor financeiro

"A gente vai fazer um dividendo esse ano na ordem de R$200 milhões... somado à recompra (de ações). A ideia é manter um 'dividend yield' acima do que a gente vem fazendo, em torno de 4% a 5%", disse o CFO em teleconferência com analistas.

O indicador de retorno ao acionista da Iguatemi, incluindo dividendos e recompra, estava em 1,6% em 2022 e 2,4% em 2023. No ano passado, subiu a 4%, com R$243 milhões distribuídos.

As ações da Iguatemi operavam sem direção única nesta quarta-feira, recuando 0,5% por volta das 14h30, após subir 1,57% no pico da sessão até o momento, na esteira da divulgação de balanço financeiro considerado sólido por analistas.

Analistas do Itaú BBA disseram que a companhia divulgou um bom conjunto de ganhos para o trimestre, enquanto a equipe do Santander destacou "mais uma" série de resultados fortes para a empresa, superando as estimativas dos analistas.

Oliveira acrescentou que, apesar do cenário macroeconômico incerto no país, a empresa vem entregando bons resultados por meio da otimização do seu portfólio, destacando a compra de participação no Shopping RioSul, no Rio de Janeiro.

"O Rio Sul, em janeiro, cresceu estupendos 22% as vendas por conta do fluxo de turistas em janeiro. Então, assim, se mostra a força do novo ativo no nosso portfólio."