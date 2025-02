Índice de ações STOXX 600 tem maior queda diária em 2025 na Europa com ameaças tarifárias

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 teve sua maior queda diária desde o início do ano nesta quarta-feira, com o aumento das expectativas de uma guerra comercial entre países após as últimas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,91%, a 552,10 pontos.