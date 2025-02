Inflação do Reino Unido acelera mais que o esperado em janeiro e testa cenário do BC

Os preços dos alimentos também subiram, enquanto outro fator foi o aumento das mensalidades de escolas particulares após a decisão do governo do primeiro-ministro Keir Starmer de cobrar imposto sobre valor agregado sobre elas.

De modo geral, os preços dos serviços - que têm destaque no debate do banco central sobre a rapidez com que a taxa de juros deve ser cortada - subiram acentuadamente de 4,4% para 5,0%, mas menos do que a taxa de 5,2% esperada pelos economistas ou pelo banco central.

Zara Nokes, analista de mercado global do J.P. Morgan Asset Management, disse que a taxa de inflação mais alta do que o esperado, combinada com os fortes números do crescimento salarial anunciados na terça-feira, causará "uma grande dor de cabeça" para o Banco da Inglaterra.

"Com o aumento dos impostos sobre os empregadores e o aumento do salário mínimo ainda em andamento, é difícil ver como a dinâmica da inflação melhorará significativamente no curto prazo", disse Nokes.