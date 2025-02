Japão vê recuperação econômica moderada e cautela com tarifas de Trump

TÓQUIO (Reuters) - O governo japonês manteve nesta quarta-feira sua opinião de que a economia está se recuperando moderadamente, mas apontou as políticas comerciais dos Estados Unidos como fatores a serem observados, já que as propostas do presidente Donald Trump sobre tarifas lançam incertezas sobre as perspectivas econômicas.

Em seu relatório econômico mensal de fevereiro, o Escritório do Gabinete manteve sua avaliação econômica geral pelo sétimo mês consecutivo, uma vez que a inflação persistente, principalmente de itens do dia a dia, diminui o apetite do consumidor.

"Embora dados tenham mostrado que os aumentos anuais (nos salários) continuam, o crescimento do consumo é suprimido quando comparado com o crescimento da renda", disse um funcionário do Escritório do Gabinete após a divulgação do relatório.