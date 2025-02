Jornalista britânica está desaparecida no Brasil há mais de 10 dias, diz associação

"Dias depois, a família de Charlotte no Reino Unido procurou essa amiga dizendo que havia perdido contato com a jornalista", acrescentou a ACIE.

Peet já trabalhou como freelancer no Brasil, fazendo reportagens para Al Jazeera e para veículos de notícias britânicos.

A ACIE disse que a polícia de São Paulo está cuidando do caso, com base no último paradeiro conhecido da jornalista, acrescentando que sua família havia compartilhado com as autoridades locais informações sobre seu voo para o Brasil, bem como uma cópia de seu passaporte.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou em um comunicado separado que "o caso é investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP, que realiza diligências para localizar a desaparecida e esclarecer os fatos".

(Reportagem de Gabriel Araujo)