Milhares de moradores do Rio enfrentam falta de água em meio à onda de calor extremo

Por Rodrigo Viga Gaier e Aline Massuca

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Em meio a uma onda de calor extremo na cidade do Rio de Janeiro, um problema em uma adutora de uma concessionária deixou sem água moradores de 36 bairros onde vivem quase um milhão de pessoas.

As torneiras começaram a secar nos bairros da zona norte no domingo, e a concessionária Águas do Rio disse que o fornecimento tem prazo de 72 horas para ser retomada, de forma gradativa, após reparo realizado na segunda-feira.