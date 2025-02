Mitsui vai investir US$5,3 bi em projeto de minério de ferro da Rio Tinto

Rhodes Ridge é um dos maiores depósitos não desenvolvidos do mundo do principal ingrediente da fabricação de aço, com 6,8 bilhões de toneladas métricas de recursos minerais, disse a Mitsui.

"O projeto fica na Austrália Ocidental, onde estamos envolvidos no desenvolvimento da mineração desde a década de 1960 e temos a maior experiência", disse Hori a jornalistas. "Ele fortalecerá ainda mais nossa base de negócios." A proximidade do depósito com os projetos de minério de ferro existentes reduz os investimentos e os riscos, acrescentou.

A empresa japonesa está comprando duas participações separadas controladas pela família do falecido magnata australiano Michael Wright, cujo pai descobriu em conjunto o filão de minério de ferro da região na década de 1960.

A Mitsui, com um portfólio diversificado que abrange recursos metálicos, energia, maquinário e alimentos, espera que a produção comece em 2030.

A participação de 40% na Rhodes Ridge deve render 16 milhões de toneladas de minério de ferro por ano inicialmente, aumentando para mais de 40 milhões de toneladas após uma expansão adicional, impulsionando o fluxo de caixa operacional em 100 bilhões de ienes (US$659 milhões) e 250 bilhões, respectivamente.

No ano fiscal que terminou em março de 2024, a participação acionária anual da Mitsui na produção de minério de ferro foi de 61 milhões de toneladas por meio de investimento na Vale e parcerias com a Rio Tinto e a BHP.