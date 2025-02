OMC realiza conversações "construtivas" sobre tensões comerciais globais

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmou nesta quarta-feira que as discussões sobre as tensões comerciais globais foram "construtivas" após uma reunião em Genebra dominada pelas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A maioria dos seis países que participaram das negociações com foco na turbulência comercial manifestou preocupação com as crescentes tensões comerciais e pediu moderação, disse a porta-voz da OMC, Ismaila Dieng.

Os Estados Unidos, a Nicarágua, a Namíbia, a Malásia, Trinidad e Tobago e a Rússia participaram das discussões.