Panetta, do BCE, diz que Europa deve considerar simplificação de regulações bancárias

Se os EUA adotarem uma ampla desregulação, a Europa deve evitar fazer o mesmo. Entretanto, ela também deve considerar a simplificação do conjunto de regulações bancárias existentes, disse Panetta, acrescentando que escreveu à Comissão Europeia com três outros membros do BCE sobre o assunto.

"A regulação excessiva deve ser sempre evitada, ainda mais se o mundo começar a seguir uma direção diferente, pois isso geraria uma desvantagem competitiva (para os credores europeus)", disse ele.

"Considerando as regras existentes, precisamos avaliar todas as opções para simplificá-las e facilitar a vida dos participantes do mercado", acrescentou.

Panetta expressou preocupação com um recente decreto nos EUA que permite que os bancos tradicionais operem em locais de negociação de criptomoedas.

"Mais do que uma 'permissão', parece um 'pedido'", disse Panetta. "Vou lembrá-lo de que todos os desastres que aconteceram até agora no mundo das criptomoedas não envolveram os bancos porque até agora esses dois mundos foram mantidos, muito sabiamente, separados."

(Por Valentina Za e Sara Rossi)