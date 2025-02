Potencial impacto de políticas de Trump elevou preocupações do Fed com inflação, mostra ata

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As propostas iniciais de políticas do presidente norte-americano, Donald Trump, geraram preocupação no Federal Reserve com o aumento da inflação, com empresas dizendo ao banco central dos Estados Unidos que, em geral, esperam aumentar os preços para repassar aos consumidores os custos das tarifas de importação, disseram formuladores de política monetária em uma reunião realizada cerca de uma semana após a posse de Trump em 20 de janeiro.

Os participantes da reunião de política monetária de 28 e 29 de janeiro do banco central "no geral apontaram riscos de alta para as perspectivas de inflação", em vez de riscos para o mercado de trabalho, de acordo com a ata do encontro divulgada nesta quarta-feira.