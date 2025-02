Preocupações do Fed crescem à medida que ameaças tarifárias de Trump aumentam

Porém, com um episódio de inflação alta ainda recente, com os consumidores gastando e com uma maior sensibilidade do Fed em relação a como as distorções no fornecimento podem criar uma inflação persistente, a abrangência e a extensão dos planos de Trump estão causando preocupação.

A abordagem fragmentada do governo pode ser particularmente prejudicial, dizem as autoridades do Fed, à medida que as empresas e os consumidores se ajustam a uma perspectiva que parece imprevisível e preparada para preços mais altos.

Até o momento, Trump aumentou as tarifas sobre os produtos chineses, adiou outras sobre México e Canadá, estabeleceu tarifas sobre aço e alumínio importados a partir do mês que vem e orientou sua equipe a elaborar tarifas para qualquer país que imponha barreiras sobre os produtos dos EUA.

Os membros do Fed temem que as medidas possam causar um aumento nas expectativas de inflação da população, o que ameaçaria aumentos de preços mais crônicos no futuro.

"A maioria das tarifas leva a um choque único e depois o mundo segue em frente", disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, neste mês. Mas se o debate, a implementação e a retaliação se estenderem ao longo do tempo e começarem a afetar as expectativas de inflação, "seria apropriado reagir" por meio da política monetária.

Nem todas as autoridades do Fed estão tão preocupadas.