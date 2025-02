Refinarias da China compram mais petróleo bruto brasileiro e da África Ocidental, pois sanções e tarifas interrompem o fornecimento

CINGAPURA (Reuters) - As refinarias chinesas aumentaram as compras de petróleo bruto do Brasil e da África Ocidental à medida que reorganizam o abastecimento em torno de sanções e interrupções tarifárias, e depois que os preços dos tipos do Oriente Médio subiram.

As sanções mais duras dos EUA contra a Rússia e o Irã, bem como as novas tarifas de importação de Pequim sobre o petróleo dos EUA, em resposta às taxas impostas pelo presidente Donald Trump, interromperam os padrões comerciais e aumentaram os custos para o maior importador de petróleo do mundo.

As importações chinesas de petróleo bruto do Brasil aumentarão na segunda quinzena de fevereiro e os volumes do mês inteiro poderão atingir 3 milhões de toneladas métricas, ou 800.000 barris por dia (bpd), o maior valor em pelo menos oito meses, disse Emma Li, analista sênior da Vortexa.