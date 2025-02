Secretário do Tesouro dos EUA não irá à reunião do G20 na África do Sul, informa o NYT

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, não participará da reunião da próxima semana de ministros de Finanças e autoridades de bancos centrais do G20 na Cidade do Cabo, informou o New York Times nesta quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com seus planos.

As tensões entre os EUA e a África do Sul aumentaram nas últimas semanas após reclamações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a política fundiária sul-africana.

Neste mês, Trump disse que "a África do Sul está confiscando terras" e que "certas classes de pessoas" estavam sendo tratadas "muito mal".