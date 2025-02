S&P 500 sobe e marca novo recorde de fechamento conforme mercado analisa ata do Fed

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta modesta nesta quarta-feira e o índice S&P 500 atingiu seu segundo recorde de fechamento consecutivo, conforme investidores analisaram a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve de janeiro e digeriram os últimos anúncios tarifários do presidente norte-americano, Donald Trump.

O Fed deixou sua taxa básica de juros inalterada em sua reunião de janeiro. A ata do encontro mostrou que autoridades expressaram preocupação com a inflação persistente e com o efeito potencial das propostas de políticas de Trump sobre os preços.