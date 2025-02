STF anula processos da Lava Jato contra ex-ministro Antonio Palocci

(Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli anulou nesta quarta-feira todos os atos praticados em procedimentos penais instaurados contra o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antonio Palocci no âmbito da operação Lava Jato, segundo nota do STF.

Toffoli baseou sua decisão em entendimento de que foi ilegal a atuação do então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, e do Ministério Público Federal na condução dos processos.

Ainda de acordo com o STF, o ministro estendeu a Palocci, a pedido da defesa, entendimento adotado em outras decisões do Supremo, de que ficou evidenciado o conluio entre o então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e membros do MPF integrantes da força-tarefa da Lava Jato, assim como a obtenção de provas fora dos canais oficiais e a utilização da operação para fins pessoais e políticos.