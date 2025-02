STOXX 600 ronda estabilidade com perdas no setor imobiliário e impulso da Antofagasta

Os rendimentos dos títulos da zona do euro subiam pelo quarto dia consecutivo, restringindo quaisquer ganhos potenciais nas ações.

As ações do setor imobiliário, que são sensíveis às taxas de juros, registravam um declínio de 0,4%, com as construtoras listadas em Londres liderando as perdas no subsetor.

Em relação aos acontecimentos políticos, os líderes europeus enfatizaram a necessidade de aumentar os gastos com defesa, tendo em vista que os Estados Unidos adotaram um papel mais reservado na defesa da Europa, o que provavelmente resultará em um crescimento dos empréstimos governamentais.

O setor automobilístico permanecia praticamente inalterado após as tarifas de 25% propostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, já que os investidores as veem cada vez mais como uma ferramenta de negociação.

O setor de energia subia 0,5%, acompanhando os preços do petróleo, enquanto o setor de serviços públicos emergia como o maior ganhador setorial, avançando 1,2%. [O/R]

A Antofagasta tinha alta de 2,9%, depois que o J.P. Morgan elevou a classificação da mineradora de "underweight" para "overweight".