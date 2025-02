Vale reduz projeção de capex para US$5,9 bi em 2025 e anuncia recompra de ações

RECOMPRA

A mineradora afirmou que o conselho de administração aprovou programa de recompra de até 120 milhões de ações ordinárias, em um prazo de 18 meses, representando cerca de 3% do número de papéis em circulação.

"A decisão ponderou a proximidade do término do programa de recompra em curso, por meio do qual a Vale recomprou aproximadamente 34 milhões de ações até o momento", afirmou.

(Por Roberto Samora e André Romani)