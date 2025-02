Wall St abre em leve queda enquanto mercados avaliam últimas ameaças tarifárias

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em leve queda nesta quarta-feira devido a preocupações com as últimas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e antes da divulgação da ata da reunião de janeiro do Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,18% na abertura, para 44.478,12 pontos. O S&P 500 perdia 0,19%, a 6.117,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,23%, para 19.994,502 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)