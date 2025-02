Walmart enfrenta desafios de tarifas de Trump enquanto Wall Street aguarda venda recorde

A receita do Walmart aumentou cerca de 5%, chegando a US$680,5 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de janeiro, de acordo com as estimativas da Lseg.

Mas alguns investidores do Walmart temem que sua abordagem de preço baixo acima de tudo deixe o varejista em uma situação difícil sob o governo de Donald Trump, já que o bilionário tem imposto novas tarifas de importação dos EUA sobre produtos fabricados na China e ameaça replicá-las sobre produtos fabricados na Índia, México e Canadá.

O Walmart está entre os primeiros grandes varejistas dos EUA a divulgar resultados trimestrais. O varejista serve como um termômetro para os gastos do consumidor devido à sua escala e à sua participação de mercado dominante no setor de varejo do país. Os investidores acompanham de perto seus resultados para obterem dicas sobre a saúde econômica dos EUA.

A companhia também é a maior importadora de produtos em contêineres dos EUA e obtém 40% de suas vendas de mercadorias como roupas, eletrônicos e brinquedos, itens provenientes principalmente de países como China, Índia e outras nações visadas pelas novas tarifas de Trump.

Para o ano corrente, analistas de Wall Street esperam que a taxa de crescimento da receita do Walmart diminua para 4%.

Um porta-voz do Walmart não comentou o assunto.