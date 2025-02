Ações da China e de Hong Kong caem com novas ameaças tarifárias de Trump e sob peso de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira após as novas ameaças de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora as perdas tenham sido limitadas com analistas dizendo ainda há espaço para ganhos das ações chinesas.

No fechamento, o índice de Xangai teve perda de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,29%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,6%, pressionado por uma forte correção nas ações de tecnologia.