Acusações fatiadas podem viabilizar julgamento de Bolsonaro antes das eleições de 2026

Isso pode significar que um julgamento dramático e televisionado no Supremo Tribunal Federal (STF) comece em meados do ano e potencialmente termine em dezembro, disse uma pessoa com conhecimento dos planos da corte. Uma condenação aumentaria os obstáculos que mantêm Bolsonaro fora da eleição presidencial de outubro de 2026.

Os promotores não discutiram publicamente as consequências eleitorais do caso, mas ressaltaram a suposta ameaça à democracia brasileira na última eleição.

Ainda assim, decidir sobre o caso de Bolsonaro antes do final do ano exigirá uma rapidez extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento do mensalão, que envolveu dezenas de políticos há mais de uma década, levou seis anos desde o momento em que as acusações foram apresentadas até uma decisão final.

Embora não seja impossível, "não se pode garantir quando o processo será finalizado", disse o ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello. "O importante é que não se atropelem as normas e que o direito de defesa seja preservado."

Os cinco juízes que compõem a Primeira Turma do tribunal -- Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmem Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin -- devem decidir já em abril se aceitarão a denúncia, acrescentou a mesma fonte.

Mas juristas continuam céticos sobre um veredito este ano.