Airbus deve elevar entregas em 2025

A Airbus teve lucro operacional ajustado de 5,35 bilhões de euros em 2024, uma queda de 8%, mas em linha com o esperado pelo mercado. O lucro do quarto trimestre foi de 2,56 bilhões de euros.

A receita anual aumentou 6%, para 69,23 bilhões de euros, dos quais 24,72 bilhões foram gerados nos três meses até 31 de dezembro.

Analistas esperavam, em média, lucro operacional no quarto trimestre de 2,6 bilhões de euros sobre vendas de 24,68 bilhões, de acordo com pesquisa compilada pela empresa.

A fabricante de aviões, que entregou 766 jatos no ano passado, praticamente em linha com a meta, vem enfrentando atrasos industriais devido, em parte, a problemas na cadeia de suprimentos do setor aeroespacial, que também prejudicaram a recuperação da rival norte-americana Boeing.

"Desafios específicos na cadeia de suprimentos, principalmente com a Spirit AeroSystems, estão atualmente pressionando a aceleração do A350 e do A220", disse o presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, a analistas. No entanto, a fabricante de aviões manteve todas as metas de produção de médio prazo.

"A confiança nas futuras taxas de produção dos programas de aeronaves comerciais deve ser cada vez maior", disseram os analistas do RBC.