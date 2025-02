Anglo American registra prejuízo de US$3,1 bi, impactada pela divisão de diamantes

O CEO Duncan Wanblad disse nesta quinta-feira que a venda da De Beers não deverá ser acelerada até o segundo semestre do ano.

"Dada a situação dos mercados e a forma dos negócios no momento, não espero muita tração ou progresso nesse sentido no primeiro semestre deste ano, mas sim uma retomada no segundo semestre", disse Wanblad em uma entrevista coletiva.

Os analistas, entretanto, elogiaram o progresso da Anglo até o momento e as ações da empresa subiram até 3,7% no início das negociações em Londres.

"A empresa reduziu o valor contábil da De Beers em US$2,9 bilhões, levando o valor contábil desse negócio a um valor mais razoável de US$4,1 bilhões", disseram os analistas da Jefferies.

Eles também elogiaram as melhorias operacionais da Anglo e o progresso na reestruturação.

O prejuízo da mineradora listada em Londres veio depois de um lucro de US$283 milhões no ano passado. A Anglo contabilizou uma baixa contábil de US$3,8 bilhões, principalmente relacionada à unidade de diamantes, e declarou um dividendo de US$0,64 por ação, ou cerca de US$800 milhões, abaixo do US$0,96 anterior.